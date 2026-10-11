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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Arkadaşlarımı yalnız bırakmam

Slovakya Milli Takımı’ndan yorgun dönen Skriniar’dan büyük fedakârlık: Sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusuna dinlenebileceğini söyledi. Kendini iyi hissettiğini belirten 31 yaşındaki stoper, Rize’de 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika oynadı

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Samet YÜKSEL
Arkadaşlarımı yalnız bırakmam
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F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda 4 maçın tamamında sahada kalan ve yorgun dönen Milan Skriniar'ı kulübede başlatmayı düşündü. Fiziksel açıdan yıpranan oyuncusuyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, dinlenebileceğini iletti. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncusuna bu seçeneği sunduğu öğrenildi. Ancak Slovak stoper, Rize deplasmanının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini belirtti. Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 79 kez topla buluşurken 63 pasının 59'u isabetliydi. 4 top uzaklaştırdı, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

#MİLAN SKRİNİAR
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Arkadaşlarımı yalnız bırakmam
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