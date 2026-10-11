Beşiktaş’ın evindeki serisi 8 maça yükseldi!

Beşiktaş
, Trendyol Süper Lig
'in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor
'u 2-1 mağlup etti. Kartal, bu skorla evinde oynadığı müsabakalarda kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi sürdürdü.
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 8 maçı da kazandı.
Avrupa'da Midtjylland ile Hradec Kralove'yi 1-0, Kauno Zalgiris'i 3-0 ve son olarak da Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0 ile Kocaelispor 2-1 mağlup etti.
Dolmabahçe'de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 21 gol atarken, kalesinde 4 gole engel olamadı.
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Hakan Kurt - Editör