Beşiktaş’ın Kocaelispor’a karşı serisi 13 maça çıktı!

Beşiktaş
, Trendyol Süper Lig
'in 7. haftasında ağırladığı Kocaelispor
'a karşı 2-1'lik skorla galip geldi. Siyah-beyazlılar, bu skorla rakibine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Rakibine 1998-1999 sezonunda 6 Mart 1999 tarihinde 3-0 kaybeden Kartal, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 12 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.
27 yıldan fazla bir süredir Kocaelispor'a mağlup olmayan Beşiktaş, en farklı galibiyetini ise 1994-1995 sezonunda İstanbul'da 7-1'lik skorla elde etti.
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Hakan Kurt - Editör