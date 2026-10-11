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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:06

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Süper Lig'de 2. gol!

Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Orkun Kökçü, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

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İHA
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den Süper Lig’de 2. gol!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Orkun Kökçü, 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic'ten geldi. Kartal'ın bu maçtaki ilk golünü kaydeden Orkun, ligde ikinci kez fileleri sarsmış oldu.

Ligde tüm karşılaşmalarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise milli aradan önce Amedspor müsabakasında atmıştı.

Avrupa Ligi elemelerinde ise Midtjylland ve Kauno Zalgiris maçlarında 3 kez ağları havalandıran milli futbolcu, bu sezon toplamda da 5 gole ulaştı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #KOCAELİSPOR #ORKUN KÖKÇÜ #SÜPER LİG
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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den Süper Lig'de 2. gol!
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