Bursaspor, Mardin 1969 Spor’a 90+4’te yenildi!

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maçta Fatih Tokail düdük çaldı.
Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Mardin 1969 Spor'un gollerini 21. dakikada Tonio Teklic ile 90+4. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti. Bursaspor'da fileleri 81. dakikada Kelechi Iheanacho havalandırdı.
Mardin 1969 Spor'da Baba Alhassan, 90+7. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor puanını 15'e yükseltti. Bursaspor ise 19 puanda kaldı.