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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:02

Bursaspor, Mardin 1969 Spor’a 90+4’te yenildi!

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Mardin 1969 Spor, Bursaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Bursaspor, Mardin 1969 Spor’a 90+4’te yenildi!
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki maçta Fatih Tokail düdük çaldı.

Mardin 1969 Spor, Bursaspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Mardin 1969 Spor'un gollerini 21. dakikada Tonio Teklic ile 90+4. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti. Bursaspor'da fileleri 81. dakikada Kelechi Iheanacho havalandırdı.

Mardin 1969 Spor'da Baba Alhassan, 90+7. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor puanını 15'e yükseltti. Bursaspor ise 19 puanda kaldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR #MARDİN 1969 SPOR #1. LİG

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Bursaspor, Mardin 1969 Spor’a 90+4’te yenildi!
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