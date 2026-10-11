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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:13

CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Kocaelispor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Kocaelispor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlenecek.

VAR'da Juan Martínez Munuera, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev alacak.

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kritik mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Aye.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #KOCAELİSPOR

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CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Kocaelispor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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