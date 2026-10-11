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Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:40

Çaykur Rizespor, iç sahada gol ve puanla tanışamadı

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında deplasmanda 10 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da gol atamadan kaybetti.

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AA
Çaykur Rizespor, iç sahada gol ve puanla tanışamadı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, bu sezon iç sahada henüz gol ve puan sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yaşamazken taraftarı önündeki 3 mücadeleden de puansız ayrıldı.

Çaykur Didi Stadı'nda sezonun ilk lig maçında Samsunspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor, daha sonra Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Son olarak dün akşamki Fenerbahçe maçında 3-0 yenilen yeşil-mavililer, iç sahadaki üçüncü karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İç saha karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramayan Rize ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

PUANLARIN TAMAMINI DEPLASMANDA ALDI

Çaykur Rizespor, iç sahada yaşadığı puan kayıplarına karşın deplasmanda iyi performans ortaya koydu.

Lige TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK'yi 2-1, Eyüpspor'u ise 2-0 yenerek ilk 3 dış saha maçını kazandı.

Göztepe deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Karadeniz temsilcisi, dış sahada topladığı 10 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmanda 7 gol atan ve kalesinde 3 gol gören Çaykur Rizespor, ligdeki puanlarının ve gollerinin tamamını dış saha karşılaşmalarında elde etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
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Çaykur Rizespor, iç sahada gol ve puanla tanışamadı
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