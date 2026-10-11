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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:54 Son Güncelleme: 11.10.2026 17:58

Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanında rahat kazandı!

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

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Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanında rahat kazandı!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta Gürcan Hasova düdük çaldı.

Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Çorum FK'nın gollerini 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 10'a yükseltti.

Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan kullandığı sert vuruşta top, kaleci Tobiasz'da kaldı.

31. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa bekletmeden vuran Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #GAZİANTEP FK #ÇORUM FK

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Çorum FK, Gaziantep FK deplasmanında rahat kazandı!
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