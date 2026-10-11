Crystal Palace, Nottingham Forest’ı 3 golle devirdi!

Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup etti.

Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'in Federasyon Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadığı eski takımı Crystal Palace'a rakip olarak ilk kez Selhurst Park'a döndüğü maçta Nottingham Forest, 3. dakikada öne geçti.

Savunmanın arkasına şişirilen topta Anan Khalaili'nin ters kafa vuruşuyla topu önünde bulan ve sol taraftan ceza alanına giren Dan Ndoye, yerden bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

34. dakikada Morgan Gibbs-White'ın ceza alanından çektiği sert şutta, üst direkten dönen topu önünde bulan bomboş pozisyondaki Liam Delap'ın vuruşunu kaleci Walter Benitez çeldi.

41. dakikada ev sahibi ekip skora dengeyi getirdi. Jörgen Strand Larsen ile verkaç yaparak ceza alanına giren Quinten Timber'ın topukla bıraktığı topu Daichi Kamada tamamladı: 1-1.