Dusan Vlahovic: Rekor Orkun’un, benim değil!

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Dusan Vlahovic, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz" dedi.

Kırdığı rekorla ilgili soruya Orkun Kökçü, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur" cevabını verdi.

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