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Giriş Tarihi: 11.10.2026 17:53

Fatih Karagümrük ile Muğlaspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı.

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Fatih Karagümrük ile Muğlaspor puanları paylaştı!
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Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Muğlaspor'u konuk etti.

Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ali Yılmaz düdük çaldı.

Fatih Karagümrük ile Muğlaspor arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük'ün golünü 31. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Muğlaspor'da fileleri 44. dakikada Mamady Diarra havalandırdı.

Fatih Karagümrük'te Çağtay Kurukalıp, 53. dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Muğlaspor'da Poyraz Efe Yıldırım, 57. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Muğlaspor ise 12 puana yükseldi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH KARAGÜMRÜK #MUĞLASPOR #1. LİG

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Fatih Karagümrük ile Muğlaspor puanları paylaştı!
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