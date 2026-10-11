Fenerbahçe’de Skriniar gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda 4 maçın tamamında sahada kalan ve yorgun dönen Milan Skriniar'ı kulübede başlatmayı düşündü.
ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Fiziksel açıdan yıpranan oyuncusuyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, dinlenebileceğini iletti. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncusuna bu seçeneği sunduğu öğrenildi. Ancak Slovak stoper, Rize deplasmanının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini belirtti.
Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 79 kez topla buluşurken 63 pasının 59'u isabetliydi. 4 top uzaklaştırdı, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.