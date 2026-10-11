Fenerbahçe’de Skriniar gerçeği ortaya çıktı!

Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 79 kez topla buluşurken 63 pasının 59'u isabetliydi. 4 top uzaklaştırdı, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör