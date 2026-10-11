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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:01

Fenerbahçe'de Skriniar gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın dinlenme önerisini geri çeviren Milan Skriniar, Rizespor maçında yaptığı fedakarlıkla alkış topladı.

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Samet YÜKSEL Futbol
Fenerbahçe’de Skriniar gerçeği ortaya çıktı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda 4 maçın tamamında sahada kalan ve yorgun dönen Milan Skriniar'ı kulübede başlatmayı düşündü.

ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fiziksel açıdan yıpranan oyuncusuyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, dinlenebileceğini iletti. Sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncusuna bu seçeneği sunduğu öğrenildi. Ancak Slovak stoper, Rize deplasmanının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini belirtti.

Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 79 kez topla buluşurken 63 pasının 59'u isabetliydi. 4 top uzaklaştırdı, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #MİLAN SKRİNİAR #FENERBAHÇE #RİZESPOR

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Fenerbahçe'de Skriniar gerçeği ortaya çıktı!
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