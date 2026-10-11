Fırtına yıktı geçti!

ALEMİN KRALI SALAH!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Franculino Dju'ya yaptığı asistle Süper Lig'de an itibarıyla bu sezon en çok gol katkısı veren futbolcu oldu. Bordo-mavililerin geride kalan 7 maçında da forma giyen Salah, 7 kez fileleri havalandırırken 3 defa da gol pası verdi. Tecrübeli oyuncu, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de ilk 7 müsabakasında 10 gole katkı veren ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

ONANA DUVAR ÖRDÜ

Andre Onana, Trabzonspor'un 10 kişi kaldığı bölümde yaptığı kritik kurtarışlarla kazanılan 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Yıldız kaleci, Samsunspor'un baskılı geldiği anlarda 6 kritik kurtarışa imza atarak takımının gol yemeden sahadan ayrılmasını sağladı.

MELİH KIZARDI, AĞLADI, ÖZÜR DİLEDİ

Maçın 43. dakikasında Samsunsporlu Watt'ın sert faulü ile yerde kalan Trabzonsporlu Melih Kabasakal, rakibinin üzerine yürüdü ve kafa attı. Pozisyon sonrası ortalık bir anda karışırken olaylara dahil olan Muhammed Salah, takım arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Hakem Oğuzhan Çakır, Melih'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Watt'a ise sarı kart gösterdi. Soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamayan tecrübeli futbolcu, maçın ardından yaptığı paylaşımla, takım arkaşlarından, hocasından ve camiadan özür diledi.

245 GÜN SONRA BU KEZ GÜLDÜ

Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde Samsun'da Trabzonspor'a karşı 3-0 kaybedilen maçta (7 Şubat 2026) kırmızıbeyazlıların hocası olan Thomas Reis, dün bordo- mavili takımın başında yine aynı sahaya çıktı ve 245 gün sonra bu kez kazanan taraf oldu. Reis, ertesi hafta Samsunspor, Antalya'ya 3-1 yenilince görevinden ayrılmıştı.

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Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Ekim 1990'ın ardından ikinci kez üst üste iki maçın ilk yarılarında üç gol sevinci yaşadı (Galatasaray, Samsunspor). Ayrıca bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.