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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Flick hayranmış!

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Flick hayranmış!
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G.Saray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yenmesi, salı günü Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi İspanyol basınında yankı buldu. AS, "Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü" başlığını atarken Sport ise "Osimhen şimdiden Barça'yı korkutuyor" diye yazdı. Barcelona ligde dün Getafe'yi 3-0 yenerek 8'de 8 yaptı. Teknik direktör Hansi Flick de G.Saray ile karşılaşacakları maç için şöyle konuştu: "Salı günü dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. G.Saray'ın Osimhen gibi harika bir forveti ve harika bir kadrosu var. Onlara karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."
#BARCELONA #KASIMPAŞA #HANSİ FLİCK #ŞAMPİYONLAR LİGİ
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