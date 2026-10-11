Flick hayranmış!

G.Saray'ın Kasımpaşa
'yı 3-1 yenmesi, salı günü Barcelona
ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi
maçı öncesi İspanyol basınında yankı buldu. AS, "Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü"
başlığını atarken Sport ise "Osimhen şimdiden Barça'yı korkutuyor" diye yazdı. Barcelona ligde dün Getafe'yi 3-0 yenerek 8'de 8 yaptı. Teknik direktör Hansi Flick
de G.Saray ile karşılaşacakları maç için şöyle konuştu: "Salı günü dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız.
Buna hazırlanmamız gerekiyor. G.Saray'ın Osimhen gibi harika bir forveti ve harika bir kadrosu var. Onlara karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız."