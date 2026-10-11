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Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 11.10.2026 11:39

Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev müsabakada düdük çalacak hakem açıklandı.

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Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.

13 Ekim salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi, İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.

Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NİN #GALATASARAY #BARCELONA

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Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!
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