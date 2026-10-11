Galatasaray’ın çilingiri Barış Alper Yılmaz!

Oynadığı her mevkide joker olduğunu kanıtlayan 2000 doğumlu yıldız, 2022-23'ten bu yana G.Saray'ın kazandırma makinesine dönüştü. Sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda tabelaya 38 gol yazdıran Barış Alper, 15'inde bizzat galibiyetlerin başrolünde yer aldı. Bu sezon Kasımpaşa maçında sahne alan milli yetenek, geçen sezon 4, 2024-25'te 5, 2023-24'te 3 ve form tutmaya başladığı 2022-23'te de 2 golle zaferlerin kapısını araladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör