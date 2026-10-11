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Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:05

Galatasaray'ın çilingiri Barış Alper Yılmaz!

3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde düğümü çözen golü atan Barış Alper Yılmaz için dikkat çeke bir tablo ortaya çıktı.

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UĞUR ÇEM Futbol
Galatasaray’ın çilingiri Barış Alper Yılmaz!
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Form düşüklüğü nedeniyle tepkilere maruz kalan Barış Alper Yılmaz, eleştirileri Kasımpaşa karşısında yerle bir etti. Sağ bekte Sallai'yi riske etmek istemeyen Galatasaray teknik heyetinin, Barış Alper tercihi maçın düğümünü çözdü. Sağ koridoru ilmek ilmek işleyen, mücadelesiyle rakibi bıktıran milli futbolcu, attığı golle Aslan'a 90'da hayat öpücüğü verdi ve 3 puanın mimarı oldu.

Oynadığı her mevkide joker olduğunu kanıtlayan 2000 doğumlu yıldız, 2022-23'ten bu yana G.Saray'ın kazandırma makinesine dönüştü. Sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda tabelaya 38 gol yazdıran Barış Alper, 15'inde bizzat galibiyetlerin başrolünde yer aldı. Bu sezon Kasımpaşa maçında sahne alan milli yetenek, geçen sezon 4, 2024-25'te 5, 2023-24'te 3 ve form tutmaya başladığı 2022-23'te de 2 golle zaferlerin kapısını araladı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#G SARAY #BARIŞ ALPER YILMAZ #GALATASARAY #BARIŞ ALPER

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Galatasaray'ın çilingiri Barış Alper Yılmaz!
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