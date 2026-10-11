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Giriş Tarihi: 11.10.2026 18:14

Hull City ile Everton puanları paylaştı!

Hull City, Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile 2-2 berabere kaldı.

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İHA
Hull City ile Everton puanları paylaştı!
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Premier Lig'in 6. haftasında Hull City ile Everton, MKM Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda karşılıklı atılan gollerle mücadele 2-2 sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 48. dakikada Joe Gelhardt ve 74. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi kaydederken, Everton'ın golleri ise 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ve 67.dakikada Thiemo Barry'den geldi.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bu sezonki 2. beraberliğini aldı ve puanını 9'a çıkardı. Everton ise puanını 10 yaptı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HULL CİTY #EVERTON #PREMİER LİG
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Hull City ile Everton puanları paylaştı!
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