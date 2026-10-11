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Giriş Tarihi: 11.10.2026

İlk yolcu İlkay

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İlk yolcu İlkay
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Galatasaray'da devre arasının ilk gideni belli oldu. Bu sezon sadece 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan ile ocak ayında yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa sınavında kulübeden Renato Nhaga'yı oyuna alarak 35 yaşındaki orta sahaya mesajı verdi. Maçın ardından karma alanda "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" cevabını veren İlkay'ın, eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza (Okan Buruk) sorun" demişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.
#GALATASARAY #İLKAY GÜNDOĞAN #OKAN BURUK
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İlk yolcu İlkay
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