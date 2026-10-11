İlk yolcu İlkay

Galatasaray
'da devre arasının ilk gideni belli oldu. Bu sezon sadece 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan
ile ocak ayında yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa sınavında kulübeden Renato Nhaga'yı oyuna alarak 35 yaşındaki orta sahaya mesajı verdi. Maçın ardından karma alanda "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" cevabını veren
İlkay'ın, eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza (Okan Buruk) sorun"
demişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.