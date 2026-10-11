İşte takım ruhu budur!

Bordo-mavili takımla çıktığı 2. maçı da kazanan teknik direktör Thomas Reis
şunları söyledi: "Çok iyi bir performans gösterdik. Her şey iyi gidiyordu ama kırmızı kart sonrası sıkıntı çektik. Melih çok üzgündü, takım arkadaşları onun için de elinden geleni yaptı.
Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden dolayı mutludur diye düşünüyorum. Hücumda da savunmada da çok iyi takım ruhu sergiliyoruz. Yolumuza adım adım devam edeceğiz. Birçok maç oynayacağız, kolay olmayacak ancak futbolcularımızın takıma dönmesiyle daha mutlu hissediyoruz. Oyuncuların sağlıklarına kavuşmasıyla ilk 11 için karar vermek tatlı bir zorluk diyebilirim."