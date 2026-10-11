Kocaelispor’da Emir Ortakaya’dan penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybetti. Kocaelispor'un genç stoperi Emir Ortakaya maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emir Ortakaya, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımızla gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Şansları değerlendiremedik. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik" dedi.

İkinci yarıda penaltı bekledikleri pozisyona dikkat çeken Emir Ortakaya, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör