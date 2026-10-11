Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor’da Emir Ortakaya’dan penaltı tepkisi!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:22

Kocaelispor’da Emir Ortakaya’dan penaltı tepkisi!

Kocaelisporlu futbolcu Emir Ortakaya, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kocaelispor’da Emir Ortakaya’dan penaltı tepkisi!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybetti. Kocaelispor'un genç stoperi Emir Ortakaya maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emir Ortakaya, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımızla gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Şansları değerlendiremedik. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik" dedi.

İkinci yarıda penaltı bekledikleri pozisyona dikkat çeken Emir Ortakaya, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor’da Emir Ortakaya’dan penaltı tepkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA