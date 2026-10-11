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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Mert Hakan 561 gün sonra kadroda

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Mert Hakan 561 gün sonra kadroda
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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de 561 gün sonra yeniden maç kadrosuna alındı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen 32 yaşındaki orta saha, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede oturdu. En son 28 Mart 2025'teki Bodrum FK sınavında süre alan Mert Hakan, tam 561 gün sonra kadroya dahil edildi.
Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Fenerbahçe'de Mert Hakan, en önde üçlüyü çektiren isim oldu. Süre alamayan oyuncu, "Asla pes etmedim ve özlemini çektiğim o anı yaşadım. Ait olduğum yere; yeşil sahalara, futbola ve şanlı F.Bahçe formasına kavuştum" açıklamasını yaptı.

YILDIRIM'DAN DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımını bir deplasman maçında yine yalnız bırakmadı. Rize karşılaşmasını eski devlet bakanı Cavit Çağlar ile birlikte protokol tribününden takip etti.

ASTON VİLLA TAKILDI!
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Aston Villa, sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Villa'nın golleri 12'de Jackson ve 77'de McGinn'den gelirken Brentford'un sayılarını 10'da Yarmoliuk ve 79'da Ajer kaydetti. Premier Lig'de puanını 5'e yükselten Aston Villa, 6 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alabildi.

#FENERBAHÇE #MERT HAKAN YANDAŞ #ASTON VİLLA #AZİZ YILDIRIM
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Mert Hakan 561 gün sonra kadroda
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