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Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:36

Metehan Altunbaş: Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!

Kocaelisporlu futbolcu Metehan Altunbaş, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

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İHA
Metehan Altunbaş: Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor'un hücum oyuncusu Metehan Altunbaş, "Bu statta kora kor, dişe diş bir mücadele verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan puanla da dönebilirdik. Bu mücadeleyi de gösterdik" diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel ile girdiği pozisyonun penaltı olduğunu aktaran Metehan, "Pozisyonu izliyorum izliyorum açıkçası anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Çok net bir şekilde pozisyonda ne olduğu belli oluyor. Gerektiği gibi izlenilseydi, kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor. Ben fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Takım arkadaşlarımla, taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Vicdanımız rahat olsun, gerekli mücadeleyi gösterdik. Gerisini sizlere bırakıyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Metehan Altunbaş: Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!
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