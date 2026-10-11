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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Orkun ceza sınırında

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Orkun ceza sınırında
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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlıktan yeni dönen ve bugünkü maça kulübede başlaması beklenen milli futbolcu, yeşilsiyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

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Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Hoffenheim, Almanya Bundesliga'da haftayı mağlubiyetle kapattı. Christian İlzer'in ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçse de skoru koruyamadı ve Hamburg'a 3-2 yenildi. 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan Hoffenheim, 18 takımlı ligde 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde de ilk karşılaşmalarında Yunanistan takımı OFİ'ye 2-0 mağlup olmuşlardı.

#ORKUN KÖKÇÜ #BEŞİKTAŞ
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Orkun ceza sınırında
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