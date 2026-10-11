Orkun ceza sınırında

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlıktan yeni dönen ve bugünkü maça kulübede başlaması beklenen milli futbolcu, yeşilsiyahlılarla oynanacak müsabakada bir kart daha görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

HOFFENHEİM YİNE KAYIP

Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Hoffenheim, Almanya Bundesliga'da haftayı mağlubiyetle kapattı. Christian İlzer'in ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçse de skoru koruyamadı ve Hamburg'a 3-2 yenildi. 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan Hoffenheim, 18 takımlı ligde 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde de ilk karşılaşmalarında Yunanistan takımı OFİ'ye 2-0 mağlup olmuşlardı.