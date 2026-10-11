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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:26

Orkun Kökçü: İstediğim ritimde değilim!

Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

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Orkun Kökçü: İstediğim ritimde değilim!
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Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1 galip gelen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı" dedi.

Oyunlarının iyi olmadığını belirten Orkun Kökçü, "Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var" şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü, "Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız" diyerek sözlerini sürdürdü.

Bireysel durumuna dair soruya Orkun Kökçü, "Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi" cevabını verdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #KOCAELİSPOR

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Orkun Kökçü: İstediğim ritimde değilim!
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