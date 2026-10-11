Orkun Kökçü: İstediğim ritimde değilim!

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1 galip gelen Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı" dedi.

Oyunlarının iyi olmadığını belirten Orkun Kökçü, "Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var" şeklinde konuştu.