Rakiplere örnek olduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan genel kurul toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Kulübün finansal durumu hakkında bilgi veren Özbek şunları söyledi:

Toplam varlıklarımız, 47 milyar lira, yani 885 milyon Euro. Toplam yükümlülüklerimiz ise 31,4 milyar liradır (591 milyon Euro). Varlıklarımız, toplam yükümlülüklerimizden 15,6 milyar lira (294 milyon Euro) daha fazladır.

Bu dönemde 480 milyon Euro (yaklaşık 23,8 milyar lira) ile kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu yeni bir noktaya taşıdık. Bu rekor hasılat, rakiplerimizle aramızdaki farkın açıldığını göstermektedir.

CEFERİN BANA TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni seçildiğim Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde Galatasaray ve Türk futbolunu temsil etmekten gurur duyuyorum. Geçen hafta toplantıda UEFA Başkanı Ceferin ile görüştüm. Kendisi, Galatasaray'a futbola hem tesis hem de takım kurma konusunda yaptığımız yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Avrupa Kulüpler Birliği'nin 136 üyesinin oyuyla seçildiğim bu görev ve bana gösterdikleri teveccüh, G.Saray'ın Avrupa'da ne kadar önemli bir konuma geldiğini gösteriyor.

2022'de göreve geldiğimizde yatırım yaparak büyüme stratejisi belirledik. Rekor gelirleri, gayrimenkule, tesislere ve üst düzey sporculara kullandık. 2022'de 113 milyon Euro olan bonservisi bize ait olan futbolcu portföyümüzün değerini 366 milyon Euro'ya çıkartarak Türkiye'nin en pahalı kadrosunu oluşturduk. Yatırımlarımız, rakiplerimize de örnek oldu. Onların da iyi oyuncular almasını sağladık.

ÖZBEK YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Toplantının sonunda Dursun Özbek başkanlığındaki 92. yönetim kurulunun, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi oy çokluğuyla ibra edildi. Bu gelişme sonrası Özbek, toplantıya katılan üyelere teşekkür etti.