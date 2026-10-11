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Giriş Tarihi: 11.10.2026 23:58

Recep Durul: Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Beşiktaş maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi.

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İHA
Recep Durul: Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş!
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda VAR sistemini ve hakem kararlarını eleştirdi.

Futbolda adalet vurgusu yapan Durul, "Bu VAR niye var, kimler için var? Ama bir gerçek var ki çifte standart konusunda iyiler, iyi çalışıyorlar. Futbol, birinin hakkını alıp diğerine vermek değildir. Alın terine vermektir, mücadeleye vermektir, adil olmaktır. Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş. Kocaelispor onurludur, gururludur, alnı açık, başı diktir. Onurlu mücadelenizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum. Türk futbolunda adaleti tesis etme anlamında her zaman varız ama hakkımızı elimizden alanın da karşısında olmaya ve hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #RECEP DURUL
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Recep Durul: Penaltı ve kırmızı kart sanırım renklere göre değişmiş!
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