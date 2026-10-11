Rize’de Fener alayı

HOŞ GELDİN MATADOR

Ligde 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa resmi bir maçta forma giyen Marco Asensio, hasreti golle bitirdi. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde ceza sahası içinden vuruşu savunmaya çarpan İspanyol yıldız, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. 59. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakan tecrübeli futbolcu, yüzde 83,2 pas isabetiyle oynarken tek isabetli şutunda fileleri havalandırdı. Asensio, bu sezon ilk 11'de başladığı tüm maçlarda 70. dakika dolmadan oyundan çıktı.

RİTİM KAZANACAĞIM

Asensio mücadelenin ardından, "Maç maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Benim için zor bir dönemdi ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. En iyi tempoma ulaşmak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim" dedi.

CANINA SAĞLIK İRFAN!

Milli ara öncesi Eyüp'e bu sezonun ilk golünü atan İrfan Can Kahveci, yükselişini Rize'de de sürdürdü. Zorlu deplasmanda kulübeden oyuna girip dışarıdan kaleciyi avladı. Milli futbolcu, 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından attığı 21 golle liderliği kimseye bırakmadı. 2026-27'de toplam skor katkısını 5'e (2 gol-3 asist) çıkardı.

F.BAHÇE 7 BİTİRDİ!

Fenerbahçe, Rize'de oynadığı son 7 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 24 kez ağları buldu. Karadeniz temsilcisi sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 yenmişti.

EDERSON GEÇİT VERMEDİ

Bu sezon başarılı performansıyla taraftarla barışan Ederson, takımını oyunda tutan isim oldu. Çaykur Rizespor'un tehlikeli ataklarında hata yapmayan Brezilyalı kaleci, 77. dakikada çok net bir pozisyonda arka direkteki Mithat'ın vuruşunu son anda çelerek alkış topladı.

OĞUZ GİRDİ FİŞİ ÇEKTİ!

80. dakikada oyuna girip 1 asist, 1 golle maçı kazandıran isimlerin başında gelen Oğuz Aydın, son 2 lig karşılaşmasında 3 gol katkısı yaptı (2 asist -1 gol). Taraftarın ilk 11'de sahada görmek istediği 25 yaşındaki oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin sayısında pası veren isimdi.

6

Geçen sezondan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de birbirlerine en fazla asist yapan takım arkadaşları Marco Asensio (2) ile Kerem Aktürkoğlu (4).

84

2017/18'den bu yana en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı lig sezonunu yaşayan Ederson (%84), çıktığı son iki mücadelede kalesine gelen toplam 11 isabetli şutun tamamını çıkarmayı başardı.