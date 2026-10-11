Selçuk İnan: Hakemi size havale ediyorum!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Oyunla ilgili konuşmak istemediğini belirten Selçuk İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının haklarını koruyamadığını vurgulayan Selçuk İnan, "Ama.... İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

Hakemlerin iyi niyetli olmadığını dile getiren Selçuk İnan, "Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

Selçuk İnan hakemle ilgili son olarak, "Hakemi de.... Size havale ediyorum" yorumunda bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör