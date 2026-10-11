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Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:16

Serhat Öztaşdelen: Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak!

Kocaelispor forması giyen Serhat Öztaşdelen, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

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İHA
Serhat Öztaşdelen: Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, takım arkadaşı Metehan Altunbaş'ın penaltı beklediği pozisyon hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarlarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonunda ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Serhat Öztaşdelen: Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak!
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