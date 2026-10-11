Şimdi sırada Aston Villa var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kaliteli oyuncuları olan güçlü bir rakibe karşı aldıkları galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rize ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var. Rakibimiz Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'nin başında puan kaybetmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Çaykur Rizespor (6/6).