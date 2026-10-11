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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Şimdi sırada Aston Villa var

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Şimdi sırada Aston Villa var
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kaliteli oyuncuları olan güçlü bir rakibe karşı aldıkları galibiyetin değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rize ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi var. Rakibimiz Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız" ifadesini kullandı.

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İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'nin başında puan kaybetmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Çaykur Rizespor (6/6).

#ASTON VİLLA #ŞAMPİYONLAR LİGİ #ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL
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Şimdi sırada Aston Villa var
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