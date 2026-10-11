Son dakika: Beşiktaş evinde hata yapmadı! Kocaelispor, İstanbul’da mağlup

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlendi.
VAR'da Juan Martínez Munuera, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev aldı.
Beşiktaş, Kocaelispor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi.
Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ile 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'da fileleri 26. dakikada Show havalandırdı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 15'e yükseltti. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.
Beşiktaş, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar ardından ligde Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Kocaelispor, Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak.
Beşiktaş - Kocaelispor: 2-1
Goller: 18' Orkun Kökçü, 26' Show, 31' Dusan Vlahovic (P)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Miretti, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Show, Sissoho, Sousa, Agyei, Metehan Altunbaş.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Djalo'nun ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Trossard'ın şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, ayaklarıyla topu çıkardı.
18. dakikada Beşiktaş golü buldu. Orta sahadaki Murillo'nun savunmanın arkasına attığı pasa sağ kanattan Cerny hareketlendi. Çek futbolcunun sağ çaprazdan ceza sahası çizgisinin gerisine çıkardığı pasa gelişine yerden düzgün bir vuruş çıkaran Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
20. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Sissoho'nun sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin kafa pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Sissoho'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in yüzüne çarptı ve kornere gitti.
27. dakikada Kocaelispor beraberliği sağladı. Soldan kullanılan kornerde Uğur Kaan Yıldız'ın kale önüne yaptığı ortada kaleci Nübel topu yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Agyei'nin sırtına çarptı ve boşta kaldı. Altıpas içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Show'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-1.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan Cerny'nin kullandığı kornerde Djalo, Tayfur Bingöl'le mücadelesinde yerde kalırken hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada Vlahovic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 2-1.
Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1'lik üstünlükle kapattı.
İkinci yarıya Kocaelispor hızlı başladı. 48'inci dakikada gelişen atakta savunmanın arkasına sarkan Metehan Altunbaş, kale önünde topa vurmak istedi ancak kaleci Nübel araya girdi. Metehan, altıpas içinde Nübel'in kontrol edemediği ve boşta kalan meşin yuvarlağı tamamlamak istedi ancak top üst direğe çarparak auta çıktı.
51. dakikada Miretti'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada ceza yayının sağından İlhan Fakılı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direkten döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Trossard'ın üst üste iki şutunda bu kez kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amedspor karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.
Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.
Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.
Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.
Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.
Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.
Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.
Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.