Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tayfur Bingöl: Sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor!
Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:17

Tayfur Bingöl: Sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor!

Kocaelisporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Tayfur Bingöl: Sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbul deplasmanında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kocaelispor oyuncusu Tayfur Bingöl, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oynadıkları oyunun gelecek adına umut verici olduğunu dile getiren Bingöl, "Selçuk Hocaya teşekkür ederiz. Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Müsabaka içerisinde Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. İlk olarak benim bir penaltı pozisyonum oldu. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor. Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen başta Hodri Meydan taraftar grubu olmak üzere tüm Kocaelispor taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #TAYFUR BİNGÖL #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tayfur Bingöl: Sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA