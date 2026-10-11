Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1 galip gelen Beşiktaş'ta Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tiago Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu" dedi.

Forma rekabetine dair soruya Tiago Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli" cevabını verdi.

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