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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:28

Tiago Djalo: Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız!

Beşiktaşlı futbolcu Tiago Djalo, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

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Tiago Djalo: Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız!
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Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor karşısında 2-1 galip gelen Beşiktaş'ta Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tiago Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu" dedi.

Forma rekabetine dair soruya Tiago Djalo, "Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TİAGO DJALO #KOCAELİSPOR #SÜPER LİG
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Tiago Djalo: Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız!
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