Vincenzo Italiano: Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor!

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Italiano, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok" dedi.

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Vincenzo Italiano, "Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu.