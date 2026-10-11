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Giriş Tarihi: 11.10.2026 21:37 Son Güncelleme: 11.10.2026 21:38

Vincenzo Italiano: Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

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Vincenzo Italiano: Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor!
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Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vincenzo Italiano, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok" dedi.

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Vincenzo Italiano, "Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano yoğun döneme dair, "Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim" ifadelerini kullandı.

Taraftara parantez açan Vincenzo Italiano, "Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar" açıklamasını yaptı.

Deplasman maçlarını da kazanmaları gerektiğini belirten Vincenzo Italiano, "Böyle devam etmeliyiz. İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz. Bunu düzeltmeliyiz" yorumunda bulundu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #KOCAELİSPOR #SÜPER LİG

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Vincenzo Italiano: Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor!
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