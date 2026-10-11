Vincenzo Montella'dan Türkiye'ye duygusal veda mesajı! "Kalbimde her zaman..."

"BÜYÜK BİR ONURDU"

"Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu.

Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum.

Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.