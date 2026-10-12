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Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:12 Son Güncelleme: 12.10.2026 10:13

1. Lig'de 10 hafta heyecanı!

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın perdesi yarın (13 Ekim salı günü) açılacak.

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AA
1. Lig’de 10 hafta heyecanı!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, yarın oynanacak 3 mücadeleyle başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)

14 Ekim Çarşamba:

14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)

15 Ekim Perşembe:

17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)

20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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1. Lig'de 10 hafta heyecanı!
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