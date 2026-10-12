1. Lig’de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur
14 Ekim Çarşamba:
14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım
20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı