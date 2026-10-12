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Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:32

1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

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AA
1. Lig’de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar

17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur

14 Ekim Çarşamba:

14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker

20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş

15 Ekim Perşembe:

17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım

20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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