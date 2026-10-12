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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Benim için büyük bir onurdu

Montella duygu dolu bir mesajla veda etti

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Benim için büyük bir onurdu
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A Milli Takım ile yolları ayrılan Vincenzo Montella, duygusal bir veda mesajı yayınladı. İtalyan teknik adam veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
SABAH SPOR

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO MONTELLA
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