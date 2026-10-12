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Giriş Tarihi: 12.10.2026 18:57

Beşiktaş'a Cerny'den kötü haber

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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DHA
Beşiktaş’a Cerny’den kötü haber
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Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlı ekipten tecrübeli kanat oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş'a Cerny'den kötü haber
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