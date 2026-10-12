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Giriş Tarihi: 12.10.2026 23:11

Beşiktaş'tan Trabzonspor'un deplasman yasağı kaldırılsın paylaşımına destek

Beşiktaş, Trabzonspor'un "Deplasmana yasak kaldırılsın" paylaşımına destek vererek çağrıda bulundu.

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İHA
Beşiktaş’tan Trabzonspor’un deplasman yasağı kaldırılsın paylaşımına destek
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Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından "Deplasmana yasak kaldırılsın" başlığı ile yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız güzide rakiplerimizden Trabzonspor'un 'Deplasmana Yasak Kaldırılsın' başlığıyla paylaştığı çağrıya yürekten katılıyoruz. Taraftarlar, futbolun en önemli unsurlarından biridir. Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir.
Beşiktaş JK olarak; deplasmanda Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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