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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:09 Son Güncelleme: 12.10.2026 15:13

Fenerbahçe'de Aston Villa hazırlıkları!

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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İHA
Fenerbahçe’de Aston Villa hazırlıkları!
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Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ASTON VİLLA #FENERBAHÇE #ÇAYKUR RİZESPOR #İSMAİL KARTAL
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Fenerbahçe'de Aston Villa hazırlıkları!
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