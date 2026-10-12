İlkay Gündoğan açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı?

"TRANSFER HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

İlkay, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.

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