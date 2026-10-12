İlkay Gündoğan açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı?

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Barcelona maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya geleceğiyle ilgili konuşan 35 yaşındaki futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmayacağını belirtti.
"TRANSFER HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"
İlkay, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.