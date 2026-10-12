Lucas Torreira: Çok önemli bir maç

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Barcelona maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uruguay Milli Takımı'na geri dönüşüyle ilgili konuşan Torreira, "Milli takımda tekrar oynamak benim için büyük gurur, çok mutluyum. Kaptanlık yapmak da sıra dışı bir his." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Başarılı orta saha oyuncusu, "Bir önceki maçta bir şanssızlık yaşadım. Kırmızı kart gördüm. Bu beni üzdü ama kazandık. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç var, çok önemli bir maç var." diye konuştu.

Atletico Madrid ile İspanya deneyimi olduğu hatırlatılan Torreira, "Deneyimim çok fazla var ama İspanya'da çok fazla oynayamadım. Barcelona'ya karşı oynamadım. Barcelona, şu anda dünyanın en iyi takımlarından. Çok zorlu bir rakip ama biz de çok zorlu bir rakibimiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor. Yarın inanıyorum ki güzel bir maç olacak. En iyi halimizle mücadele edeceğiz. İyi bir mücadele göstereceğiz. Hata yapmalarını bekleyeceğiz ve avantaj elde etmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör