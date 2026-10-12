Mustafa Dalcı: "85 dakika 10 kişi oynamak gerçekten kolay değil"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'ye 4-0 yenildi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Flaş röportajda da söylemiştim, 85 dakika 10 kişi oynamak gerçekten kolay değil bu ligde. Oyun oynanırken belki skora da baktığında 4-0 ağır bir skor gibi duruyor ama iki tane penaltı, iki tane bireysel hata... Oyunda bir şey yok, bu skoru etkileyecek ya da skoru duruma getirecek bir oyun yoktu. Özellikle ilk yarı 10 kişi olmamıza rağmen oyun dengeli gitti diyebilirim. Belki 55. dakikaya kadar yine bireysel bir hata, maalesef 2-0. 2-0'dan sonra zaten belli şeyleri kontrol etmek çok kolay olmuyor. Göztepe takımının en büyük özelliği atletik durumu, birlikte belki de en iyi takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu güçlü oyunlarını biraz daha avantaja çevirdiler diyebilirim. 2-0'dan sonra çok fazla direnç gösterdik diyemem, bu da çok normal. Ama biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz, bir oyun gücü oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu sistem içerisinde oyuncularımızı sahada daha güçlü hale getirmek durumundayız. Bunu değiştirmek, geliştirmek bizim işimiz. Bir an önce toparlanıp bu ligde daha iyi, güçlü ve kazanılacak oyunları oynamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeden bu işimizi en doğru şekilde oyuncularımızla beraber yapacağız" şeklinde konuştu.

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