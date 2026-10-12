Okan Buruk’tan Barcelona mesajı: Sadece defans yapmayacağız

"BARCELONA'YA KARŞI OYNAMAKTAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIZ"

"Tabii ki oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı heyecanlıyız, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maçın hazırlığı çok daha farklı oluyor.

"Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız."