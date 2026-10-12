Stanimir Stoilov: "Bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Sezonun başından beri galip gelememiştik ve bu durum da oyuncularımın üzerinde bir baskı oluşturmuştu. Oyuncular gerçekten aslında maça gergin başladılar ama aynı zamanda iyi bir şekilde oyuna başladık. Baskılı bir şekilde başladık. Daha sonra penaltı ve kırmızı kartın ardından işimiz biraz kolaylaştı diyebiliriz. İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama maalesef bunu başaramadık. Ardından ikinci yarıda çok daha fazla pozisyon üretmeye başladık ve burada aradığımız ikinci, üçüncü, dördüncü golü bulduk. Bu çok önemliydi, çünkü 10 kişiye karşı bile dört gol bulmak ve pozisyonlar üretmek kolay bir şey değil. Bundan ötürü mutluyum ama genel anlamda sahada sergilediğimiz oyundan çok memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü çok daha iyi oyunlar, çok daha iyi maçlar oynamıştık ve bu seviyeye bir an önce bizim hızlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. O son 2-3 yılda sergilediğimiz yüksek seviyeye Göztepe olarak en kısa zamanda dönmeliyiz ve galibiyetlerimizle en iyi seviyeyi sahada sergilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ ARA OYUNCULARIMIZIN TOPARLANMASI İÇİN İYİ OLDU"

Milli araları çok sevmediğini aktaran Stoilov, "Ama bu sefer belki de bizim adımıza oyuncularımızın toparlanması için iyi olduğunu belki de söyleyebiliriz. Çünkü Sonko, Miroshi bu dönemde toparlandılar, takıma geri döndüler. Aslında Godoi de takıma geri döndü ama bugün sabah antrenmanda bize bir ağrı hissettiğini söyledi. Onun durumunu da daha net bir şekilde yarın göreceğiz. O gün de 2-3 hafta takımdan, sahalardan uzak kalacak. Ama en önemlisi bu oyuncuların en kısa zamanda toparlanması ve sağlıklı bir şekilde takıma katılıp performanslarını yükseltmeleri. Çünkü Godoi'nin ve Miroshi'nin örnek olarak fiziksel potansiyellerini geliştirmeleri gerekiyor yaşadıkları sakatlıkların ardından. Bizim için Godoi'nin dönüşü aslında çok önemli. Çünkü defansımıza, savunmamıza kesinlikle istikrar ve güç katacak bir oyuncu, agresiflik katacak bir oyuncu. Ama onun durumunu da yarın daha net bir şekilde göreceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör