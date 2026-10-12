Trabzonspor’da Thomas Reis yüzleri güldürdü!

Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 2 maçta kalesini gole kapatarak rakip fileleri tam 7 kez havalandıran (4-0 ve 3-0) Reis, lig tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk teknik adam ünvanını aldı. 53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, aynı zamanda ilk iki maçında da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör olarak rekor kırdı. Bu arada bordo-mavililerde lig kariyerine ikide iki yaparak başlayan son yabancı teknik adam ise 2015'te Şota Arveladze olmuştu. Reis, yıllar sonra bunu tekrarlayan ikinci yabancı isim olmayı başardı.