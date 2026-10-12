Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı açıklaması: "Deplasmana yasak kaldırılsın"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz. Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör