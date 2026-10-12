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Giriş Tarihi: 12.10.2026

Ya Turan ya yabancı!

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü teklif edilen 39 yaşındaki çalıştırıcıdan yanıt bekleniyor. Olmazsa rota yabancı hoca

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ÇAĞDAŞ HALICI
Ya Turan ya yabancı!
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Milli takımda yeni teknik direktör için yönetim kurulu, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi. Geçtiğimiz günlerdeki toplantıda Türk hoca olarak sadece Arda Turan masaya geldi ve eski milli yıldıza teklif yapılması kararlaştırıldı. Cuma günü Shakhtar'ın başında sahaya çıkan Arda Turan, cumartesi günü ise özel uçakla İstanbul'a geldi. Ailesi ile görüşen Turan, Milli Takım için de değerlendirmede bulundu. Arda Turan'ın ilk temasta "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" dediği öğrenildi. TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Turan'a iletildi. 39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği bildirildi. Yerli başka isimler yazılsa da Arda Turan olmazsa yabancı teknik adamlar masaya gelecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ARDA TURAN #MİLLİ TAKIM
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Ya Turan ya yabancı!
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