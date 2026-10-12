Yüksel Yıldırım: "Alınan sonuçlardan rahatsızım"

Süper Lig ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, alınan kötü sonuçlardan taraftarlar gibi kendisinin de mutsuz olduğunu ifade etti.

"Değerli Samsunspor Taraftarları ve Büyük Samsunspor Ailesi" başlığı altında açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, "Son iki gündür Samsun'da hem İcra Kurulumuz hem de teknik ekibimizle kapsamlı değerlendirmeler yapma fırsatım oldu ve son dönemdeki tabloyu tüm detaylarıyla masaya yatırdık. Bilmenizi isterim ki alınan sonuçlardan en az sizler kadar ben de rahatsızım. Beklentilerin gerisinde kaldığımızın, taraftarlarımızı mutlu edemediğimizin farkındayız. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunları hızla gidermek için gereken kararlı adımları atmaya başladık. Ancak bugün, her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin üstesinden ancak ve ancak omuz omuza vererek hep birlikte aşabiliriz" dedi.



"BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Taraftar gruplarıyla yaptığı görüşmeden de bahseden Yıldırım, "Bugün taraftar gruplarımızın temsilcileriyle son derece samimi ve yapıcı bir buluşma gerçekleştirdik. Karşılıklı görüşlerimizi ve düşüncelerimizi paylaştık; kırgınlıkları geride bırakıp ortak sevdamız Samsunspor etrafında çok daha güçlü bir şekilde kenetlenme konusunda fikir birliğine vardık. Ayrıca daha önce üstlendiği görevinden ayrılan kıymetli kardeşimiz Tonguç Ali Anıl ile istişarelerimizi tamamladık. Kendisiyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yolumuza omuz omuza birlikte devam edeceğiz. Ancak bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin üstesinden ancak hep birlikte gelebiliriz. Şunun altını özellikle çizmek isterim: İster taraftar gruplarımız olsun ister münferit taraftarlarımız, her biri bizim için aynı derecede değerli ve kıymetlidir. Hepimizin birleştirici gücü ve ortak paydası Samsunspor sevgisidir. Bugün birbirimize kırılma, küsme, ayrışma ya da geçmişin hesaplarını yapma günü değildir. Bugün; daha sıkı sarılma, Samsunspor bayrağı altında birleşme günüdür. Samsunspor hepimizindir. Bu büyük takımın yeniden ayağa kalkacağına, yaşadığımız bu kötü gidişatı inançla birlik ve beraberlik içerisinde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Biz büyük bir camiayız; iyi günde de kötü günde de birbirimize sahip çıkan ve sımsıkı sarılan bir aileyiz. Bu zor günlerin de üstesinden hep birlikte geleceğiz!" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör